Boston River - CA River Plate rakamlar

Uruguay Premier Lig Clausura maçında Boston River ile CA River Plate, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Boston River son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. CA River Plate son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 290 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Boston River kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, CA River Plate sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

Boston River önceki hafta Danubio mücadelesinde 0-3 yenildi.

CA River Plate ise El Tanque Sisley maçında 2-2 berabere kaldı.

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