Botafogo - America Mineiro sahaya çıkıyor

Brezilya Serie A maçında Botafogo ile America Mineiro, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 26 puanlı Botafogo 15. sırada bulunuyor, America Mineiro 30 puana sahip ve 11. sırada. Botafogo, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. America Mineiro son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 641 kodlu maçı oynayanlar; Botafogo galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.00, America Mineiro galibiyet oranı 4.50. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Botafogo son haftadaki Figueirense müsabasında 0-0 berabere kaldı.

America Mineiro ise Palmeiras maçında 2-0 yenildi.

Botafogo, evinde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 8 gol yedi.

America Mineiro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. America Mineiro, 7 gol atarken 16 gol yedi.

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