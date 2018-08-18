Botafogo - Atletico Mineiro maç önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Botafogo, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Atletico Mineiro takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Botafogo 22 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Atletico Mineiro 30 puanda ve 5. sırada. Botafogo, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Atletico Mineiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 686 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Botafogo kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Atletico Mineiro sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Botafogo önceki hafta Atletico Mineiro mücadelesinde 3-0 kazandı.

Atletico Mineiro ise Botafogo maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Botafogo, 9 gol attı ve 4 gol yedi.

Atletico Mineiro, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Mineiro 14 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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