Botafogo - Chapecoense maç önü

Brezilya Serie A maçında Botafogo ile Chapecoense, 27 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:30. Maç öncesi Botafogo 17 puanla 12. sırada, Chapecoense 16 puanla 14. sırada bulunuyor. Botafogo son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Chapecoense son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 675 kodlu maçı oynayanlar; Botafogo galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 2.95, Chapecoense galibiyet oranı 4.10. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Botafogo son haftadaki Cruzeiro müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Chapecoense ise Coritiba maçında 2-1 kazandı.

Botafogo, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 4 gol yedi.

Chapecoense, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chapecoense 5 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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