Botafogo - Corinthians rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Botafogo, 04 Kasım 2018 Pazar günü Corinthians takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Botafogo 35 puanla 15. sırada, Corinthians 39 puanla 11. sırada bulunuyor. Botafogo son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Corinthians son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 578 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Botafogo kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Corinthians sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15.

Botafogo önceki hafta Cruzeiro mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Corinthians ise Sport Recife maçında 1-0 yenildi.

Botafogo, evinde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 12 gol yedi.

Corinthians, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Corinthians 15 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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