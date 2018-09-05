Botafogo - Cruzeiro sahaya çıkıyor

Brezilya Serie A maçında Botafogo ile Cruzeiro, 06 Eylül 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:30. 25 puanlı Botafogo 15. sırada bulunuyor, Cruzeiro 31 puana sahip ve 7. sırada. Botafogo son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Cruzeiro son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 463 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Botafogo kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.80, Cruzeiro sahadan galip ayrılırsa 2.25 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Botafogo son haftadaki Cruzeiro müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Cruzeiro ise Botafogo karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Botafogo, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 7 gol yedi.

Cruzeiro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cruzeiro, 5 gol atarken 10 gol yedi.

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