Botafogo - Sport Recife maç önü

Botafogo ve Sport Recife, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. 22 puanlı Botafogo 12. sırada bulunuyor, Sport Recife 20 puana sahip ve 16. sırada. Botafogo, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sport Recife, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 476 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Botafogo kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.20, Sport Recife sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Botafogo önceki hafta Cruzeiro mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Sport Recife ise Corinthians karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Botafogo, 9 gol attı ve 7 gol yedi.

Sport Recife ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sport Recife, 8 gol atarken 20 gol yedi.

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