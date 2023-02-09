BOTAŞ deprem bölgesine gaz akışına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji
ABONE OL

BOTAŞ deprem bölgesine gaz akışına başladı

BOTAŞ, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, deprem bölgesine yeniden gaz akışına başlandığını duyurdu. 9 Şubat'tan itibaren Kahramanmaraş il merkezi Pazarcık ve Narlı, Gaziantep il merkezi Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa şehir giriş istasyonlarına gaz verildiği açıklanırken, 10 Şubat itibariyle de, Hatay il merkeziyle Kırıkhan ilçesi şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmesinin planlandığı kaydedildi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, konutlara doğal gaz arzının gerekli kontroller sonrasında sağlanacağı aktarıldı

BOTAŞ deprem bölgesine gaz akışına başladı
AA

Deprem felaketi ile birlikte doğalgaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde bölgeye gaz akışını kesen BOTAŞ, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada bölgeye yeniden gaz akışına başlandığını duyurdu.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, 9 Şubat'tan itibaren Kahramanmaraş il merkezi Pazarcık ve Narlı, Gaziantep il merkezi Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa şehir giriş istasyonlarına gaz verildiği bildirildi.

10 Şubat itibariyle de, Hatay il merkeziyle Kırıkhan ilçesi şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmesinin planlandığı kaydedildi.

Kurumun açıklamasında, konutlara doğal gaz arzının dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli bir şekilde yapılacağı, mahalle, sokak ve bina kontrolleri sonrasında sağlanacağı duyuruldu.

BOTAŞ, başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 ili etkileyen deprem fırtınasının ardından 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş–Gaziantep doğalgaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğalgaz akışını durdurmuştu.

Kurum, depremin ardından yapılan kontroller sonucu ham petrol boru hatlarında bir hasar tespit edilmediğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD, 2023 petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti
ENERJİ ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti
EPDK: Akaryakıtta stok sorunu yok
ENERJİ EPDK: Akaryakıtta stok sorunu yok
EPDK: Deprem bölgesinde akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması için bütün tedbirler alındı
ENERJİ 'Akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması tedbir alındı'
BOTAŞ, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatayda doğal gaz boru hattı onarımı çalışmalarını sürdürüyor
ENERJİ BOTAŞ, onarım çalışmalarını sürdürüyor
PÜİS Başkanı Okumuş, depremden etkilenen bölgelerde akaryakıt sıkıntısı yaşanmadığını bildirdi
ENERJİ "Akaryakıt sıkıntısı yaşanmıyor"
"Bazı akaryakıt istasyonlarında talep nedeniyle yakıt bitti"
ENERJİ "Bazı istasyonlarda talep nedeniyle yakıt bitti"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, depreme ilişkin Adana'da açıklama yaptı
ENERJİ "Elektrik ve gaz hatlarında hasar var"
BOTAŞ: Üç ile Doğalgaz akışı durduruldu
ENERJİ BOTAŞ: Doğalgaz akışı durduruldu
Rus petrol ürünlerine tavan fiyat başladı
ENERJİ Rus petrol ürünlerine tavan fiyat başladı
G7 ve Avustralya'dan Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyata ilişkin ortak açıklama
ENERJİ G7 ve Avustralya'dan Rus petrolüne tavan fiyat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.