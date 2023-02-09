BOTAŞ deprem bölgesine gaz akışına başladı

AA

Deprem felaketi ile birlikte doğalgaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde bölgeye gaz akışını kesen BOTAŞ, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada bölgeye yeniden gaz akışına başlandığını duyurdu.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, 9 Şubat'tan itibaren Kahramanmaraş il merkezi Pazarcık ve Narlı, Gaziantep il merkezi Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa şehir giriş istasyonlarına gaz verildiği bildirildi.

10 Şubat itibariyle de, Hatay il merkeziyle Kırıkhan ilçesi şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmesinin planlandığı kaydedildi.

Kurumun açıklamasında, konutlara doğal gaz arzının dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli bir şekilde yapılacağı, mahalle, sokak ve bina kontrolleri sonrasında sağlanacağı duyuruldu.

BOTAŞ, başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 ili etkileyen deprem fırtınasının ardından 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş–Gaziantep doğalgaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğalgaz akışını durdurmuştu.

Kurum, depremin ardından yapılan kontroller sonucu ham petrol boru hatlarında bir hasar tespit edilmediğini açıklamıştı.