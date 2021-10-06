BOTAŞ, KOVAN kullanacak

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SSB’den yapılan açıklamaya göre, imza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekci, SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar katıldı.

Törende konuşan SSB Başkanı Demir, savunma sanayinin askeri ürünlerin yanı sıra stratejik alanlarda dışa bağımlılığı en aza indirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Enerji, sağlık, tarım, iletişim, ulaşım gibi alanların ülkenin güvenliğini çok yakından etkilediğine dikkati çeken Demir, bu anlamda kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

BOTAŞ’la iş birliğinde kurumsal kaynak yönetiminin ilk olmadığını, SCADA sistemi ve boru hatları güvenliği projelerinin de başarıyla devam ettiğini bildiren Demir, “Bilişim sistemlerindeki yerlilik içinde bulunduğumuz süreçte daha da kritik hale geldi ve bu nedenle özellikle stratejik kurumlarda dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yerli ve milli ürünlerin kullanımı ulusal güvenliğimiz açısından kritik öneme haiz. KOVAN'ın kullanımındaki iş birliğinden dolayı HAVELSAN ve BOTAŞ’ı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

İmzalanan muhtıra kapsamında, HAVELSAN’ın geliştirdiği Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi Sistemi KOVAN ile insan kaynakları, finans ve lojistik gibi süreçlerin, BOTAŞ’ın mevcut yapısıyla uyumlu bir şekilde uçtan uca güvenilir, kolay ve izlenebilir olarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ağırlıklı olarak yurt dışından tedarik edilen kurumsal kaynak yönetimi yazılımlarına (ERP) alternatif olarak konumlandırılan KOVAN, özgün platform yapısı sayesinde yurt dışı lisans bağımlılığını ortadan kaldırırken, kamunun ve askeri kurumların ve özel sektörün iş süreçlerinin bütünleşik bir sistem altında yürütülmesini sağlıyor. Uluslararası standartlar ve güncel teknolojiler gözetilerek geliştirilen KOVAN ile kritik verilerinin yerli sistemler üstünde saklanması temin edilecek.