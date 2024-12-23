BOTAŞ personel alımı başvuruları başladı! BOTAŞ 262 personel alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro dağılımı
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere 30'u engelli 262 personel alımı yapılacak. Alıma ilişkin ilanlar yayımlandı. Adaylar ise bu noktada ''BOTAŞ 262 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yayımlanan ilana göre 23 Aralık bugün başlayan başvuru işlemleri, 27 Aralık'ta sona erecek. Peki, BOTAŞ 262 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı 2024 ve alıma ilişkin tüm detaylar…
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere 30'u engelli 262 personel alımı yapacak. Yayımlanan ilanla birlikte BOTAŞ personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı belli oldu. İlana göre 23 Aralık bugün başlayan başvurular, 27 Aralık tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirecek. Peki, BOTAŞ 262 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı 2024…
BOTAŞ PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI! 262 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere 30'u engelli 262 personel istihdam edecek.
BOTAŞ personel alımı başvuruları, 23 Aralık Pazartesi günü başladı ve 27 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Personel alımı ilanları, 23 Aralık ile 27 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinde yayımlanacak.
Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.
BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
BOTAŞ 262 personel alımı için başvuru şartları yayımlanan kılavuzda belli oldu. Aşağıdaki linkler üzerinden kadro ve branşlarda istenen koşullara ulaşabilirsiniz.
BOTAŞ 232 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
BOTAŞ 262 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
BOTAŞ'ın internet sitesinden yaptığı duyuruya göre; adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimleri için ön lisans mezunu 30 engelli personel alınacak.
Ayrıca üniversitelerin inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden ön lisans ve lisans mezunu 232 kişi istihdam edilecek.