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Haberler Enerji
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BOTAŞ'tan doğalgaz zammı hakkında açıklama

BOTAŞ, kullanım tipine göre yüzde 10 ila 30 arasında değişen doğalgaz zamları hakkında açıklama yaptı. Doğalgazın ithal edildiğini ve küresel enerji fiyatlarındaki artışa dikkat çekilen açıklamada "Bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır." denildi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Tüketicilerimizi asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı

BOTAŞ'tan doğalgaz zammı hakkında açıklama
HABERTURK.COM

BOTAŞ, kullanım tipine göre yüzde 10 ila 30 arasında değişen doğalgaz zamları hakkında açıklama yaptı.

Doğalgazın ithal bir enerji kaynağı olduğu ve küresel piyasalardaki fahiş artışların tüketicilere bugüne kadar aynı oranda yansıtılmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanmaya başlayan ve halen devam eden kusursuz fırtınanın etkisi ile tüketicilerin fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmektedir. Bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. 01 Haziran 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır.Bu kapsamda, 01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere;

• Sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında % 10,23,

• Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında % 16,28,

• Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında % 30, oranında artış yapılmıştır. Bu artışlara rağmen özellikle Konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize destek verilmeye devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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