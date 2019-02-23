Botsvana, fil avlama yasağını kaldırmaya hazırlanıyor: Fil etinden evcil hayvan mamasına izin gündemde

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Dünyada en fazla filin yaşadığı ülke olan Botswana'da hükümet, bu hayvanların avlanmasını yasaklayan yasayı kaldırmaya ve fil etinden evcil hayvan maması yapılmasına izin vermeye hazırlanıyor.
Çevre, Doğal Kaynakları Koruma ve Turizm Bakanı Francs van der Westhuizen başkanlığındaki bir bakanlar kurulu komisyonu tarafından hazırlanan raporda, fil nüfusunun "tarihi seviyeyle" uyumlu olacak şekilde azaltılması gerektiği savunuluyor.
Botsvana'da 130 bin filin yaşadığı tahmin ediliyor.
Komisyon tarafından aylar süren bir danışma sürecinden sonra hazırlanan raporda, artan fil nüfusunun tarlalarının zarar görmesinden yakınan köylülerin şikayetlerini artırdığı belirtiliyor.
Öneriye karşı çıkanlar ise, fil avlama yasağının yürürlüğe girmesinden sonra ülkeye gelen turist sayısının arttığını, avın serbest bırakılmasıyla Botsvana'nın uluslararası itibarının zarar göreceğini söylüyor.
Cumhurbaşkanı Mokgweetsi Masisi, Nisan 2018'de göreve geldikten kısa bir süre sonra Bakanlar Kurulu'ndan selefi Ian Khama tarafından 2014'te getirilen yasakla ilgili çalışma yapmasını istemişti.
Bu çerçevede kurum temsilcileri ve yerel halkla toplantılar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Masisi, olumlu karşıladığı rapordaki önerileri hayata geçirmeden önce istişarelerde bulunacağını belirterek "Size ve halkıma bu önerileri dikkate alma sözü veriyorum. Hazırlayacağımız tasarıyı kamuoyuyla paylaşacağız. Gerekirse parlamentodan da bu konuyu incelemesini isteyeceğim" dedi.
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