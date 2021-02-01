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Botsvana gizemli fil ölümlerini araştırıyor

Botsvana'daki yaban hayatı yetkilileri, ülkenin kuzeybatısında bulunan Okavango Deltası'ndaki 11 fil ölümünün araştırıldığını duyurdu.

Botsvana gizemli fil ölümlerini araştırıyor - Haberler
HABERTURK.COM

Xinhua'nın haberine göre, Yaban Hayatı ve Ulusal Parklar Departmanı'nın ilk raporları, beş filin deltadaki Moremi Yaban Hayat Alanı'ndaki koruma bölgesinde ölü bulunduğunu gösteriyor.

Yaban hayatı yetkilisi Dimakatso Ntshebe, Cumartesi günü yaptığı açıklamada uzmanlardan oluşan bir ekibin ölümlerin nedenini araştırmak için bölgeye gönderildiğini söyledi.

Bununla birlikte Çevre, Doğal Kaynakların Korunması ve Turizm Bakanlığı ölü fillerin sayısının ise 11'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan basın açıklamasında, yaban hayatı alanındaki aynı bölgede bulunan fil cesetlerinin sayısının 11 olduğu belirtildi.

Fillerin dişlerinin sağlam olması nedeniyle ortada kaçak avcılığa dair bir kanıt bulunmuyor.

Yetkililer, 2020 yılında bölgedeki suda bulunan bakteriler sebebiyle en az 300 filin hayatını kaybetmesi gibi endişe verici bir orana ulaşmadan evvel ölümlerin nedenini bulmayı umuyorlar.

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