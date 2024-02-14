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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Botter Sergileri'nin ilk konuğu Selma Gürbüz

        Botter Sergileri'nin ilk konuğu Selma Gürbüz

        Casa Botter, 15 Şubat–14 Nisan tarihleri arasında Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde ve İrem Büşra Çoşkun'un asistan küratörlüğünde gerçekleşecek olan "Botter Sergileri" serisinin ilki olan "Solo Botter: Selma Gürbüz" sergisine ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 15:15 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:15
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        Casa Botter'de Selma Gürbüz sergisi
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        İstanbul’un ilk art nouveau yapısı Casa Botter, Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde ve İrem Büşra Çoşkun’un asistan küratörlüğünde gerçekleşecek olan “Botter Sergileri” serisinin ilki olan “Solo Botter: Selma Gürbüz” sergisine ev sahipliği yapıyor. 15 Şubat – 14 Nisan 2024 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak sergi, vefatının üçüncü yılında Selma Gürbüz’ün farklı dönemlerinden karakteristik çalışmalarını bir araya getirerek sanatçıyı ve onun bu eşsiz dünyasını hatırlatmayı amaçlıyor.

        Selma Gürbüz’ün 1986 yılında henüz 26 yaşında iken düzenlediği ilk kişisel sergisinden itibaren inşa ettiği imge dünyasının merkezinde kadın, doğa ve canlılar yer alıyor. Gürbüz, gereksiz öğeleri ve fazlalıkları ayıklayarak yalınlaştırdığı kendine özgü resim dilini, zaman içerisinde görsel sanatların farklı disiplinlerinde kullanarak geliştiriyor ve çoğaltıyor. Vefat ettiği 2021 yılında ardında bıraktığı büyük birikime bakarak onun zengin hayal dünyasını ve imge çeşitliliğini görmek mümkün. Bu sergi, vefatının üçüncü yılında farklı dönemlerinden karakteristik çalışmalarını bir araya getirerek sanatçıyı ve onun bu eşsiz dünyasını hatırlatmayı amaçlıyor.

        İnsanlık tarihinin ortak kültürel belleğine yerleşmiş mitleri, masalları, görsel ve sözel ifadeleri çağdaş bir dille yorumlayan Selma Gürbüz, Doğu ve Batı sanatlarının yüzyıllardır geliştirdiği kadına, doğaya ve canlılara ait sembol, arketip ve anlamları bilinçaltının referansları ile yeni baştan tanımlıyor. Sonsuz bir iştah ve merakla kültürel tarihin belleklerde yer edinmiş örneklerini inceliyor ve izleyicisinin bakar bakmaz yakınlık kurabileceği bir imge atlası oluşturuyor. Mehmet Siyah Kalem, Hokusai, Şehrazat, Nijinsky, Picabia gibi isimlerle düşünsel bağ kuran, mağara resimlerini üreten insanlarla benzer duyguları paylaştığını düşünen Selma Gürbüz’ün çalışmaları, sanatın özünü oluşturan dinamiklerin neler olduğunu merak eden izleyiciler için hem bir şölen hem de bir keşif niteliğinde.

        “Solo Botter: Selma Gürbüz” sergisi, 14 Nisan 2024 tarihine kadar Casa Botter’de ziyaret edilebilir.

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        #Casa Botter
        #Selma Gürbüz
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