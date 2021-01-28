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Botticelli imzalı 15´inci yüzyıla ait tablo 92 milyon dolara satıldı

İtalyan ressam Sandro Botticelli´ye ait 15´inci yüzyıldan kalma `Madalyon tutan genç adam´ (Young Man Holding a Roundel) tablosu, ABD´nin New York kentinde 92 milyon dolara (676 milyon 591 bin TL) satıldı

Botticelli imzalı 15´inci yüzyıla ait tablo 92 milyon dolara satıldı
DHA

İtalyan ressam Sandro Botticelli´ye ait 550 yıllık tablo, ABD´nin New York kentinde Sotheby's Müzayede Evi´nde yapılan açık artırmada 92 milyon dolara satıldı. Alıcının kimliği açıklanmazken Botticelli´nin `Madalyon tutan genç adam´ (Young Man Holding a Roundel) adlı portresinin 1470-1480 yıllarında yapıldığı belirtiliyor.

BİR ÖNCEKİ SAHİBİ 1 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ

Tablonun bir önceki sahibinin, portreyi 1 milyon dolara (28 milyon 160 bin TL) 1982 yılında satın aldığı ifade edildi. Sotheby's Müzayede Evi, portreye 80 milyon dolar değer biçmişti. Porte, Rönesans döneminin açık artırmayla satılan en pahalı eseri oldu.

SANDRO BOTTİCELL KİM?

1445 yılında Floransa´da doğan Sandro Botticelli´nin gerçek adı Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi´dir. Ailesinin kuyumcu olduğu bilinen Botticelli, sanat yaşamına kuyumculuğu öğrenerek başlamış ilk sanat eğitimini de kuyumcu olan kardeşi Antonio´dan almıştır. Kardeşinden tasarım yapmayı öğrenen sanatçı, Fra Filippo Lippi ve Verrocchio´nun öğrencisi olmuştu. Sandro Botticelli 1510´da hayatını kaybetti. Büyüdüğü ve tüm hayatı boyunca yaşadığı yerden birkaç metre uzaklıktaki Floransa´daki Ognissanti kilisesinde Vespucci ailesinin şapeline gömüldü. Botticelli, Fra Filippo Lippi´nin ve Verrocchio´nun öğrencisi olduktan sonra 1470´de kendi atölyesini kurmuştur. Atölyesini kurduktan sonra yaptığı eserlerle Floransa çevresinde ün kazanmaya başladı.Botticelli´nin mitolojik konulu eserlerinden ilki ve en önemlisi 1482 yılında oldukça alegorik bir resim olan İlkbahar isimli tablosudur.

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