Bouchouari, Trabzonspor için geliyor!
Trabzonspor Saint-Etienne forma giyen Benjamin Bouchouari ile anlaştı oyuncu sağlık kontrolleri için Türkiye'ye gelecek.
Trabzonspor Saint-Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari'yi yeniden gündemine aldı.
Bordo-Mavililer, 23 yaşındaki Faslı oyuncu için Fransız ekibine yeni teklifini iletti. Teklifi kabul eden Saint-Etienne ve oyuncu bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelecek.
Geçen sezon Saint-Etienne formasıyla Fransa liginde 25 maçta görev yapan Bouchouari, takımına 1 gollük katkı sağladı.
Benjamin Bouchouari, 5 haftası geride kalan Fransa 2'nci liginde henüz forma giyemedi.