Boulogne - Cholet karşılaşma önü

Fransa Ulusal Lig 1 maçında Boulogne ile Cholet, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 4 puanlı Boulogne 7. sırada bulunuyor, Cholet 6 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Boulogne, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Cholet, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 190 kodlu maçı oynayanlar; Boulogne galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Cholet galibiyet oranı 3.00.

Boulogne son haftadaki Sannois Saint Gratien müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Cholet ise Laval karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Boulogne, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Cholet, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cholet 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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