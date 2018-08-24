Bourg-Peronnas - Lyon-Duchere sahaya çıkıyor

Fransa Ulusal Lig 1 heyecanı devam ediyor. Bourg-Peronnas, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Lyon-Duchere takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 4 puanlı Bourg-Peronnas 8. sırada bulunuyor, Lyon-Duchere 5 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Bourg-Peronnas, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Lyon-Duchere, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 191 kodlu maçı oynayanlar; Bourg-Peronnas galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.70, Lyon-Duchere galibiyet oranı 2.70.

Bourg-Peronnas önceki hafta Sochaux II mücadelesinde 0-2 kazandı.

Lyon-Duchere ise Olympique Lyon II karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Bourg-Peronnas, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Lyon-Duchere, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Lyon-Duchere, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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