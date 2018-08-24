Bournemouth - Everton maçı rakamları

Bournemouth ve Everton, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Bournemouth 6 puanla 6. sırada, Everton 4 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bournemouth, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Everton, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 107. İddaa'da Bournemouth kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Everton kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Bournemouth önceki hafta Burnley mücadelesinde 1-2 kazandı.

Everton ise West Ham United maçında 3-1 yenildi.

Bournemouth, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Everton, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Everton 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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