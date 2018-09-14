Bournemouth - Leicester City maçı istatistikleri

İngiltere Premier Lig maçında Bournemouth ile Leicester City, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 7 puanlı Bournemouth 6. sırada bulunuyor, Leicester City 6 puana sahip ve 8. sırada. Bournemouth son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Leicester City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 112 kodlu maçı oynayanlar; Bournemouth galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Leicester City galibiyet oranı 2.70. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Bournemouth son hafta oynanan Burnley maçında 1-2 kazandı.

Leicester City, Tottenham karşılaşmaında 5-4 yenildi.

Bournemouth, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Leicester City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Leicester City, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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