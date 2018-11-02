Bournemouth - Manchester United maçı heyecanı

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Bournemouth, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Manchester United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:30. 20 puanlı Bournemouth 6. sırada bulunuyor, Manchester United 17 puana sahip ve 8. sırada. Bournemouth son 4 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Manchester United, geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 107 kodlu maçı oynayanlar; Bournemouth galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.20, Manchester United galibiyet oranı 1.75. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Bournemouth önceki hafta Burnley mücadelesinde 1-2 kazandı.

Manchester United ise Watford karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Bournemouth, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bournemouth, kendi sahasında 10 gol attı, 5 gol yedi.

Manchester United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Manchester United, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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