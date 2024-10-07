Boya fırınında patlama! Ağır yaralılar var Mersin Erdemli'de bulunan sanayi sitesinde feci bir patlama meydana geldi. İlçede bir boya fırınında nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama yaşandı. Olayda 3 kişi ağır yaralandı

Anadolu Ajansı Giriş: 07.10.2024 - 15:07 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:20 facebook

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