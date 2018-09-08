Boyaca Chico - Deportes Tolima maç önü

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Boyaca Chico, 09 Eylül 2018 Pazar günü Deportes Tolima takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:30. Maç öncesi Boyaca Chico 8 puanla 14. sırada, Deportes Tolima 19 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Boyaca Chico, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Deportes Tolima, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 464 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Boyaca Chico kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.60, Deportes Tolima sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

Boyaca Chico son haftadaki Patriotas müsabasında 1-2 yenildi.

Deportes Tolima ise Jaguares De Cordoba maçında 2-0 kazandı.

Boyaca Chico, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Boyaca Chico, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

Deportes Tolima, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportes Tolima 9 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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