Boyaca Chico - Junior rakamlar

Kolombiya Primera A Clausura maçında Boyaca Chico ile Junior, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi Boyaca Chico 2 puanla 17. sırada, Junior 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Boyaca Chico son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Junior, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 463 kodlu maçı oynayanlar; Boyaca Chico galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Junior galibiyet oranı 0.00.

Boyaca Chico son haftadaki Patriotas müsabasında 1-2 yenildi.

Junior ise La Equidad karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Boyaca Chico, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Boyaca Chico, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Junior, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Junior, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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