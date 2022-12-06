Boyalar tutuştu! 5 araç küle döndü

Bursa'da otomobil firması yetkili servisinin boyahanesinde çıkan yangın, itfaiye ekibince yarım saatte söndürüldü; 5 araç kullanılamaz hale geldi.
DHA'nın haberine göre, Osmangazi ilçesindeki otomobil firması yetkili servisinin boyahanesinde, dün akşam yangın çıktı.
ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ
Alevler, kısa sürede büyürken, kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman patlamalar da oldu. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentin birçok noktasından görülen yangına, 8 araçla müdahale edildi. Yarım saatte söndürülen yangında 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
YORUMLAR