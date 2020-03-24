Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği isimlerden olan Tyler Boyd, ABD basınına açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün ardından Türkiye'de yaşanan gelişmeleri anlatayan Boyd, şu ifadeleri kullandı:

"SEYİRCİSİZ DERBİDE EKSİKLİK YAŞADIK"

"Türkiye'de inanılmaz bir taraftar var. Islıklamaya başladıklarında sahada adeta rüzgar esiyor ve bunu hissediyorsun. Harika bir atmosfer oluşturuyorlar. Özellikle derbi haftalarında insanlarda büyük bir heyecan oluyor ve bunu bize de yansıtıyorlar. Türkler inanılmaz taraftarlar ve seyircisiz oynana derbide büyük bir eksiklik yaşadık."



"NE KADAR GÜVENDE OLDUĞUMUZU DÜŞÜNDÜM"

"Galatasaray ile oynayacağımız maç öncesinde tüm dünyada ligler ertelenmişti. Ona rağmen hazırlanmaya çalıştık ve sahada kimsenin olmadığını görünce aklımdan çok şey geçti. Güvenliğin en büyük öncelik olduğunu düşünüyorsun, ben de ne kadar güvende olduğumuzu düşündüm. Ligin durdurulması kötü olsa da insanların güvenliği düşünülmeli ve bu en doğru karar oldu. Ayrıca koronavirüs nedeniyle ülkeden ayrılan Obi Mikel'i de anlayışla karşılıyorum. Aile önemli bir kavram."