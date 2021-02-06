İnfial yarattı! Anne şiddeti! 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi´nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi.

EVDEKİLERE BAĞIRIP TEHDİT ETTİ

DHA'da yer alan habere göre görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü.

Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada olayın yankı bulmasının ardından Nurcan S.'nin gözaltına alındığı, kızının ise yurda yerleştirildiği bildirildi.