THY'ye ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı TEKNOFEST'te izleyenleri hayran bırakan bir gösteri yaptı. Yaptığı alçak uçuş şovuyla nefesleri kesen dev uçak saniyede üç derecelik açıyla dönüşler gerçekleştirdi. Dev uçağın etkileyici şovuna Türk Yıldızları da eşlik etti. THY uçağı ve Türk Yıldızları birlikte kol uçuşu yaprak tarihi bir gösteriye imza attı. THY uçağı ve Türk Yıldızları yatıkları görsel şölenle İstanbul semalarını kırmızı beyaza boyadı
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Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te, tarihi anlar yaşandı. THY'nin filosundaki en büyük uçaklardan Boeing 777 ile Türk Hava Kuvvetleri akrobasi takımı Türk Yıldızları, nefes kesen bir gösteri yaptı.
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THY uçağının sağında ve solunda yer alan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçakları 'kol uçuşu' olarak adlandırılan gösteri uçuşuyla, TEKNOFEST'teki ziyaretçileri selamladı.
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Ilk geçişte Türk Yıldızları, THY uçağının arkasında kaldı. İkinci geçişte ise NF5'ler, uçağın sağında ve solunda 3'erli formasyona geçerek seyircileri ikinci kez selamladı.
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Havadaki bu gösteri uçuşu, TEKNOFEST alanındaki binlerce ziyaretçi tarafından soluksuz izlendi.
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Daha sonra uçaklar, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ayrılarak gösteriye İstanbul Boğazı üzerinde devam etti. Saat 16.00 sıralarında boğaza giriş yapan uçaklar, bu kez İstanbul Boğazı'nı selamladı. Kol uçuşuna bir adet F16'da eşlik etti.
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KOL UÇUŞU NEDİR?
Kol uçuşu veya formasyon uçuşu, iki veya daha fazla hava aracının bir lider komutasında gerçekleştirdiği disiplinli uçuş.
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Askerî pilotlar kol uçuşunu, ortak savunma ve ateş gücünün konsantrasyonu amacıyla kullanır.
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Sivil havacılıkta kol uçuşu gösteri amaçlı veya hobi amaçlı gerçekleştirilir. Türk Yıldızları ile THY uçağı, TEKNOFEST kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
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