Böylesi daha önce görülmedi!

THY'ye ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı TEKNOFEST'te izleyenleri hayran bırakan bir gösteri yaptı. Yaptığı alçak uçuş şovuyla nefesleri kesen dev uçak saniyede üç derecelik açıyla dönüşler gerçekleştirdi. Dev uçağın etkileyici şovuna Türk Yıldızları da eşlik etti. THY uçağı ve Türk Yıldızları birlikte kol uçuşu yaprak tarihi bir gösteriye imza attı. THY uçağı ve Türk Yıldızları yatıkları görsel şölenle İstanbul semalarını kırmızı beyaza boyadı