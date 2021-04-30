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Böylesi görülmedi! Tam 153 kilo! Cevizin içine yerleştirdiler!

Türkiye'nin İran'a açılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki TIR'da yapılan aramada, ceviz kabuklarının içine gizlenen 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ! Son dakika: Tam 153 kilo! Cevizin içine afyon sakızı yerleştirdiler! - VİDEO HABER -
Böylesi görülmedi! Tam 153 kilo! Cevizin içine yerleştirdiler!
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DHA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu İran'dan Türkiye'ye giriş yapan ceviz yüklü TIR'ı durdurdu.

CEVİZ KABUKLARI DETAYLICA ARANDI

DHA'da yer alan habere göre Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen arama kararının ardından ekipler, dorsede ceviz dolu çuvalları aşağı indirerek, detaylı arama yaptı.

87 ÇUVALDA, 153.5 KİLO AFYON SAKIZI

Ekipler, 87 çuvaldaki ceviz kabuklarının içine gizlenen 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan B.G., Ö.K. ve A.H., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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