Böylesi görülmedi! Tam 153 kilo! Cevizin içine yerleştirdiler!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu İran'dan Türkiye'ye giriş yapan ceviz yüklü TIR'ı durdurdu.
CEVİZ KABUKLARI DETAYLICA ARANDI
DHA'da yer alan habere göre Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen arama kararının ardından ekipler, dorsede ceviz dolu çuvalları aşağı indirerek, detaylı arama yaptı.
87 ÇUVALDA, 153.5 KİLO AFYON SAKIZI
Ekipler, 87 çuvaldaki ceviz kabuklarının içine gizlenen 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirdi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan B.G., Ö.K. ve A.H., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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