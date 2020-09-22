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Sonbaharın gelişiyle birlikte yeni sezon alışverişleri başlarken Boyner, tüm giyim kategorilerinde “Şimdi al 2021’de 6 taksitle öde” kampanyasını başlattı.

“Şimdi al 2021’de 6 taksitle öde” kampanyası kapsamında, Ekim ayının sonuna kadar Card Finans ve Maximum kartla yapılan alışverişlerin ödemesi 2021'e ertelenebiliyor. Üstelik tüketiciler ödemesini aylar sonrasına erteledikleri bu alışverişleri için 6 taksit imkânından da yararlanabiliyor. Ek olarak alışverişini mobil ödemeyle temassız yapan Hopililere 100’e varan paracık da hediye ediliyor. Kampanya kozmetik ve elektronik ürünler hariç diğer tüm kategorilerde geçerli