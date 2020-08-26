Boynuna çuval takılan caretta carettayı gezi teknesi kaptanı kurtardı - HATAY

Samandağ Akdeniz açıklarında seyreden gezi firmasının tekne kaptanı Kerem Dobriç, bir caretta carettanın boynuna çuval takılı olduğunu fark etti.Tekneyi durdurarak caretta carettayı alan Dobriç, hayvanı, çuvalı başından çıkardıktan sonra yeniden denize bıraktı.Kaptanın duyarlı hareketi, teknedekiler tarafından takdirle karşılandı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR