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Boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu?

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle kurban ve kesimine dair birçok dini konu tartışılıyor. Bunlardan biri de boynuzu kırık olan hayvanların kurban olarak kabul edilip edilmeyeceği hususu. Diyanet İşleri, konu hakkında bir açıklama yaptı. İşte, Diyanet İşleri'ne göre boynuzu kırık hayvanın durumu...

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  • Boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu? Diyanet boynuzu kırık hayvan kurbanlık kabul edilir mi?

    Kurban Bayramı ile beraber, kurban kesmek isteyenler bütçesine göre kurban seçimi yaptı ancak bazı konular, vatandaşlar arasında tereddüte sebep oldu; boynuzu kırık olan hayvan kurbanlık olarak kabul edilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konudaki sınırları belirten bir yazı yayınladı. İşte, detaylar...
  • Boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu? Diyanet boynuzu kırık hayvan kurbanlık kabul edilir mi?

    BOYNUZU KIRIK HAYVAN KURBANLIK OLUR MU?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban kesimine dair merak edilen birçok soruya, web sitesinde yer veriyor. Bunlardan biri olan boynuzu kırık hayvanın kurbanlık olup olmayacağı. Diyanet şöyle yazıyor;

    Kurbana engel olan ayıplar, hayvanın emsali arasında kıymetini azaltan kusurlardır. Zararsız şekilde ve daha iyi gelişmesi maksadıyla boynuzlarını özel olarak yapılan ameliyelerle köreltmek, hayvanların kıymetini düşüren ayıplardan değildir.
  • Boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu? Diyanet boynuzu kırık hayvan kurbanlık kabul edilir mi?

    BOYNUZU KIRIK HAYVAN KURBANLIK KABUL EDİLİR Mİ?

    Bu itibarla, doğuştan boynuzsuz hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz olduğu gibi küçükken yapılan müdahale ile boynuzları kesilerek, elektrik veya kimyasal yolla boynuzu yakılarak ya da benzeri işlemlere tabi tutularak boynuzsuzlaştırılan hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca yoktur.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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