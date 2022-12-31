Boyun fıtığı riskini artıran faktörlere dikkat!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Boyun fıtığı riskini artıran faktörlere dikkat!

Boyun fıtığı çoğu insanın yaşamını olumsuz etkileyen bir sağlık sorunu. En sık 40-60 yaş arasında görülen boyun fıtığında, hastalar genelde ağrıyla uyandıklarını ifade ediyor. Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, "Ağrı kola, parmaklara kadar yayılır, elektriklenme, batma, karıncalanma şeklinde olabilir. Genelde kolu başın üzerine kaldırmak ilerahatlar. Boynu öne eğmek veya ağrıyan kol tarafına yatırmak ile ağrı artabilir" dedi

Boyun fıtığı riskini artıran faktörlere dikkat!
HABERTURK.COM

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, boynun başımızı her yöne çevirmemizi sağlayacak hareket yeteneğine ve başın ağırlığını taşıyan bir yapıya sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu hareketleri omurlar arasında bulunan diskler ve eklemler aracılığı ile sağlar. Boyun omurları içerisinden omurilik geçer. Omurlar arasında bulunan kanallardan ise kol kaslarının hareketini ve kolların duyusunu sağlayan sinirler çıkar. Boyun omurları çok hareketli bir yapıya sahip olduğu için boyun ağrısı sık karşılaşılan bir yakınmadır. Erişkin yaş grubunda insanların yarısı yaşamlarında en az bir kez boyun ağrısı atağı geçirirler."

BOYUN AĞRILARININ EN SIK NEDENİ

Boyun ağrılarının en sık nedeninin mekanik boyun ağrısı olduğunu söyleyen Ketenci, "Bu ağrı, 2-3 gün içerisinde giderek azalır ve 1-2 hafta içerisinde kaybolur. Bazen ağrı kronikleşebilir ve ara ara akut ataklar halinde şiddetlenebilir. Kola ve ele vuran ağrı veya uyuşukluk hissi sinir kökü basısının belirtisi olabilir. Bu durumda boyun fıtığı yönünden değerlendirilmek için doktora başvurmakta yarar vardır.

- Eğer hastada kanser, romatoid artrit gibi ciddi bir sistemik hastalık varsa,
- Eğer ağrı günden güne azalacağına kötüleşiyorsa,
- Eğer kolda kuvvet kaybı his değişikliği meydana gelmişse,
- Ağrıyla beraber ateş, kilo kaybı gibi belirtiler varsa,
- Eğer boyun kemiklerinde hassasiyet varsa ağrının nedeni ciddi olabilir" dedi.

BOYUN FITIĞI EN SIK 40-60 YAŞ ARASINDA GÖRÜLÜR

Ketenci, boyun fıtıklarının, kola vuran ağrıların önemli nedenleri arasında olduğunu ve yıllık insidansının 100 bin kişide 18,6 olarak bildirildiğini söyledi.

Ketenci, sözlerine şöyle devam etti: "En sık 40-60 yaş arasında görülür. Hastalar genelde ağrı ile uyandıklarını ifade ederler. Ağrı kola, parmaklara kadar yayılır, elektriklenme, batma, karıncalanma şeklinde olabilir. Genelde kolu başın üzerine kaldırmak ilerahatlar. Boynu öne eğmek veya ağrıyan kol tarafına yatırmak ile ağrı artabilir.

Boyun fıtığında ağrının nedeni iki omur arasındaki diskin arkaya omuriliğe doğru veya sinirlerin çıktığı kanala doğru çıkmasıdır. Disk materyali iki omur arasında dışarıda görece olarak daha sert bir kılıf, içinde ise jel kıvamında yumuşak doku kısımlarından oluşur. Dış kılıfın zayıflaması veya yırtılması ile iç kısım dışarıya doğru kayar ve sinirlere baskı yapmaya başlar. Dış tabakadaki zayıflama veya yırtılma daha çok boyun ağrısına yol açarken, iç tabakanın dışarıya doğru yer değiştirmesi olarak tanımlanabilecek boyun fıtığı sinir kökü üzerine baskı yaptığı veya kimyasal uyarıya neden olduğu için özelikle omuza ve kola vuran ağrıya yol açar. Kol ağrısı sinir köklerine bası olduğu için çoğunlukla boyun ağrısından daha şiddetlidir. Sinir köklerine olan basının düzeyine göre kol ve el kaslarında güçsüzlük ve uyuşukluk olabilir."

BOYUN FITIĞINDA RİSK FAKTÖRLERİ

Birden fazla risk faktörü bulunuyor. Bunlar arasında en önemlileri;

• Erkek cinsiyet
• Sigara içmek
• Ağır kaldırmak
• Bel fıtığı olması
• Titreşimli aletlerle çalışmak

BOYUN AĞRISINDAN KORUNMA YOLLARI

Ketenci, özellikle boyunu zorlayan hareketlerden ve uzun süre baş öne eğik pozisyonda çalışmaktan kaçınmanın boyun ağrısı atağına yakalanmayı engellediğini aktararak, şunları söyledi: "Günlük yaşam içerisinde boynumuzu korumak güç olacağı için boyun omurgası etrafındaki kasları güçlendirmek en doğru yöntemdir. Düzenli yapılan boyun egzersizleri boyun kaslarını güçlendirir ve boyun omurgasına yansıyan küçük travmaları engeller.

Boyun fıtıkları çoğunlukla cerrahi tedaviye gerek kalmadan düzelebilir. Hastaların yüzde90’ının cerrahi tedavi olmadan düzeldiği ve uzun süreli takiplerde ağrısız veya hafif ağrılı oldukları bildirilmektedir. Doktorunuz kısa periyotlarla dinlenme, boyun hareketlerini kısıtlama, ödemi azaltan antiinflamatuvar ve ağrıyı kontrol eden analjezik ilaçlar, fizik tedavi, egzersiz veya epidural steroid enjeksiyonu tedavisi içeren cerrahi olmayan tedavileri uygulamanızı önerebilir. Cerrahi olmayan tedavilerde amaç fıtıklaşan disk materyalinin yarattığı sinirlerdeki irritasyonu azaltmak, ağrıyı hafifletmek ve hastalığın fiziksel sonuçlarını iyileştirmektir. Ancak altı aycerrahi dışı tedavilerle iyileşmeyen veya kolunda hızla güçsüzlük gelişen hastalarda cerrahi tedavi uygulanabilir."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tedavi edilmeyen gribal enfeksiyon zatürreye çeviriyor
SAĞLIK Tedavi şart! Dikkat zatürreye çevirebilir
Yoğun bakım ünitesi önünde TikTok videosu çektiler
SAĞLIK Pes dedirttiler! Yoğun bakım ünitesi önünde...
DSÖ ve Çinli yetkililer mevcut Covid-19 durumunu ele aldı
SAĞLIK DSÖ ve Çinli yetkililer mevcut Covid-19 durumunu ele ...
"Metil alkolün her miktarı zararlı" uyarısı!
SAĞLIK Her miktarı zararlı! Körlük ve ölüme yol açabilir
85 yaşındaki hastanın kalp ameliyatı tıp literatürüne girdi
SAĞLIK 85 yaşındaki hastanın kalp ameliyatı tıp literatürüne ...
İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
SAĞLIK İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 ...
Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!
SAĞLIK Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!
Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?
SAĞLIK Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak ...
Çay içmek cinsel hayatı etkiliyor mu? Tüketilen miktara dikkat!
SAĞLIK Çay içmek cinsel hayatı etkiliyor mu? Tüketilen ...
Cinsel hayatı canlandırmanın en etkili yolu: Libidonuzu 5 adımda yükseltin! - Cinsel sağlık haberleri
SAĞLIK Libidonuzu 5 adımda yükseltin!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.