Mustafa Aslıer
Bahariye Sanat Galerisi'nde 20 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen 'Boyut Uluslararası Karma Sergisi' sanatseverlerle buluşuyor.
Sergide Benan Çokokumuş, Domenico Severino, Halim Çeliker, Gülay Özkan, Iliya Ivanov, Jenifer Kim, Michel Della Vedova, Murat Ağçiçek, Mustafa Aslıer, Nihal Sağlam, Nuran Hazan, Nurdan Arslan, Perihan Ata, Polyanskiy, Ramiz Aydın, Sevinç Karaca, Suna Sönmazalp, Ümit Gezgin, Yasemin Topçuoğlu ve Ziynet Özdoğan'ın eserleri yer alıyor.Perihan Ata
Sanatçıların özgün resim, seramik, heykel ve baskı çalışmalarının yer aldığı sergiyi 28 Ocak'a kadar gezebilirsiniz.
YORUMLAR