Bozayı yavrularının güneşli hava keyfi - MERSİN

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Parkta kalan "Pakoş" isimli 11 yaşındaki anne ile "Ayıcan" isimli 14 yaşındaki babanın yaklaşık 3 ay önce doğan sevimli yavruları "Fıstık" ve "Doğa" için parkta özel alan oluşturuldu.Hem güvenlikleri hem de sağlıkları için bir süreliğine anne ve babalarından ayrılan sevimli ayılar, et ürünleri, meyve, sebze ve sütten oluşan özel beslenme programıyla büyütülüyor.Tarsus Doğa Parkı veterinerlerinin yakından ilgilendiği "Fıstık" ve Doğa", güneşin tadını çimler, kayalıklar ve rampalarla süslenen alanlarında oyun oynayarak çıkarıyor.Birbirlerinden hiç ayrılmayan kardeş ayılar, günün yorgunluğunu ise birlikte uyuyarak atıyor.