Bozcaada'da 'Summer Escape'

75'inci yılını kutlayan Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz Türk iş birliğiyle gerçekleşecek yaz festivali 'Summer Escape', 26 Temmuz'da Alya'nın sahnesiyle başlayıp 27 Temmuz'da Yalın ile devam edecek. Müziğin yanı sıra çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği yaz festivalinde Polente Feneri'nde gün batımına eşlik eden akustik müzik dinletisi de gerçekleştirilecek.