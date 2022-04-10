Bazı feribot seferleri iptal 0:00 / 0:00

DHA

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Hava muhalefeti nedeniyle Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00'deki seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00, Geyikli'den ise 08.00 ve 19.00'daki seferlerin ise planlandığı gibi gerçekleştirileceği ifade edildi.