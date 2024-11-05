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        Manisa Büyükşehir, Bozköy Deresi'nde temizlik çalışması başlattı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi sınırlarından geçen Bozköy Deresi'nin üst kısımlarında temizlik çalışması başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:31
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        Bozköy Deresi'nde temizlik çalışması
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        Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi sınırlarından geçen Bozköy Deresi'nin üst kısımlarında temizlik çalışması başlattı.

        Çalışma kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, dere yatağının üst kısımlarındaki çalılıkları temizlerken, ağaçların da budamasını yapıyor. MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ise dere zemininde birikme yaparak yağışlı havalarda suların akışını bozan rüsubatı temizliyor.

        Mahalle Muhtarı Halil Oğulganmış, "Yıllardır temizliği yapılmayan bir yerdi, çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Mahallemize yakışmayan görüntü kirliliği vardı. Bunu yıllardır söylüyoruz. Büyükşehir ve MASKİ bizi bu pislikten kurtardılar. Teşekkür ederim" dedi.

        MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli Bekir Arık, "Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün ortak yürüttüğü bir çalışma. Deredeki ağaçlara zarar vermeden, doğayı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Suyun akışına yön vermek istiyoruz. Olabilecek yağışlarda oluşabilecek tehlikeleri önlemek istiyoruz" dedi.

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