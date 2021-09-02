Bozkurt'taki sel felaketinin 22'nci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor

Kayseri'de çalışanları da çölyak hastası olan Glütensiz Kafe hizmete açıldı

AA

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana çalışıyor.

Selde hasar gören binaların yıkımı sürerken diğer taraftan yeni iş yerlerinin temelleri de atılıyor.

İş makineleriyle selin getirdiklerinin temizlenmesi için uğraş verilirken vatandaşlar da ekiplere destek oluyor.

Selde kaybolanları arama çalışmaları ise hava, kara ve denizden devam ediyor.