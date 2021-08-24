Bozkurt'taki sel sırasında vatandaşlar ayakta kalan akaryakıt istasyonuna sığındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Ajans Haberleri
ABONE OL

Bozkurt'taki sel sırasında vatandaşlar ayakta kalan akaryakıt istasyonuna sığındı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel sırasında vatandaşlar, hasar görmeyen birkaç iş yerinden biri olan akaryakıt istasyonuna sığındı.

Bozkurt'taki sel sırasında vatandaşlar ayakta kalan akaryakıt istasyonuna sığındı
AA

Felaketin yaşandığı anlarda selden kaçan yüzlerce kişi, ilçe girişinde yüksek bir noktada bulunan akaryakıt istasyonunda toplandı.

İstasyon sahibi Ahmet Rüzgar, AA muhabirine, olay anında ilçede bulunmadığını söyledi.

İstasyon müdürünün telefonla kendisini selden haberdar ettiğini anlatan Rüzgar, "Müdür ağlayarak, 'Bozkurt'u sel bastı, bizim istasyonun yakınına kadar geldi. Halk buraya kaçıyor.' dedi." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine personelini seferber ettiğini dile getiren Rüzgar, "Müdüre talimat verdim. 'İstasyonu herkese aç, yakıt isteyene yakıt, market isteyene ne istiyorlarsa hiçbir ücret almadan dağıt.' dedim. Bozkurt'ta elektrik yoktu, su yoktu, oturacak yer yoktu. Bir bakkal kalmamıştı, şehir tamamen gitmişti. Herkes telefonlarının şarjını burada yaptı." diye konuştu.

Halka hizmete, Bozkurt'a hizmete devam ettiklerini dile getiren Rüzgar, "Bütün gönlümüzü halka açtık ve hala devam ediyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne hüzünlü açılış
KÜLTÜR-SANAT Hüzünlü bir açılış olacak
Justin Bieber'ın klibine Türk dokunuşu!
KÜLTÜR-SANAT Justin Bieber'ın klibine Türk dokunuşu!
Geleceğin sinemacıları belli oldu
KÜLTÜR-SANAT Geleceğin sinemacıları belli oldu
Kıyıdan Kıyıya Türkiye - Yunanistan Film Festivali: İki misyonlu festival
KÜLTÜR-SANAT İki misyonlu festival
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e 'Akif' ziyareti
KÜLTÜR-SANAT Adalet bakanına ziyaret
Yücel Çakmaklı anıldı
KÜLTÜR-SANAT Vefatının 12'nci yılında anıldı
Ayşe Başoğlu'nun hayatı kitaplaşıyor
KÜLTÜR-SANAT Hayatı kitap olacak
Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin senaryo yarışması jürileri belirlendi
KÜLTÜR-SANAT Senaryo yarışmasının jürisi
Klasik yarış otomobillerinin resmi geçidi
KÜLTÜR-SANAT 'Geride kimseyi bırakma'
Güven Kıraç üçüncü resim sergisini açtı
KÜLTÜR-SANAT Üçüncüsünü açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.