Bozkurt'taki selin ardından balçıktan temizlenen 113 yıllık cami yeni haliyle görüntülendi

AA

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması nedeniyle can kayıplarının yanı sıra iş yerleri, evler ile bazı camiler su ve balçık altında kaldı.

İlçe merkezinde 1908 yılında inşa edildiği belirtilen Merkez Camisi'nin içi de yarım metreyi bulan balçıkla kaplandı.

Sular çekildikten sonra caminin duvarlarında, 2 metreyi aşan selin izleri ile balçık kaldı.

Askerler, Türkiye Diyanet Vakfı ve ekiplerin yoğun temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla cami, 20 Ağustos Cuma günü tekrar ibadete açıldı.

Selin ardından içi balçıkla dolmuş haliyle görüntüleri kaydedilen cami, temizlikten sonra yeni haliyle görüntüledi.

Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, AA muhabirine, selin ardından çamur ve balçık içindeki camiye çizmeyle bile zor girilebildiğini söyledi.

Caminin temizliğinde gönüllü olarak il merkezi ve ilçelerden gelen meslektaşlarının, kamu çalışanlarının yanı sıra askerlerin de görev aldığını dile getiren Bilgiç, Mehmetçiğin büyük gayretine şahit olduklarını vurguladı.

Caminin büyük emek ve özveriyle temizlendiğine işaret eden Bilgiç, "Allah devlete ve millete zeval vermesin' kelimesinin anlamını özümsedik. Eğer devletimizin gücü, milletimizin alicenaplığı olmasaydı bir hafta önceki Bozkurt ile bir hafta sonraki Bozkurt arasındaki farkı göremezdiniz." ifadelerini kullandı.