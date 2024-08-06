Bozuk orman arazisini, ceviz ormanına dönüştürdü

"YILLIK ORTALAMA 10-15 TON ÜRÜN ALIYORUZ"

2009 yılında ektiği fidanların ancak 2015 yılında ürün verdiğini dile getiren Koyuncu, "2015 yılına kadar ağaçlara sürekli baktım. 2015 yılından itibaren ürünlerini almaya başladım ve ancak o zaman aldığım ürün yavaş yavaş masraflarını karşıladı. Şu anda da ağaçlar 15 yaşında. Her ağaç, ortalama 15-20 kilo ceviz veriyor. Toplamda yıllık ortalama 10-15 ton ürün alıyoruz. Ceviz arazisinde Pedro, Yalova 4, Yavuz, Şebin, Yalova 1 ve Amerikan cevizi olmak üzere toplamda 6 çeşit ceviz üretiliyor.