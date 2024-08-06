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        Haberler Yaşam Bozuk orman arazisini, ceviz ormanına dönüştürdü

        Bozuk orman arazisini, ceviz ormanına dönüştürdü

        İzmir'de yaşayan 66 yaşındaki emekli havacı Albay Recep Koyuncu, Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı köyündeki 100 dönümlük bozuk orman arazisini, 16 yılda ceviz ormanına dönüştürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:17
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        İzmir'de yaşayan Recep Koyuncu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Albay rütbesiyle emekli olduktan sonra son görev yaptığı bölgede çiftçiliğe yöneldi.

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        2008 yılında emekli olduktan sonra Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı köyünde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Özel Ağaçlandırma Projesi kapsamında 100 dönümlük bozuk orman arazisini 49 yıllığına kiraladı.

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        Bakanlığın hibe ettiği bin 500 ceviz fidanını araziye diken Koyuncu, bozuk orman arazini 16 yılda yıllık 10-15 ton ürün veren bir ceviz ormanına dönüştürdü.

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        "100 DÖNÜM ARAZİYE, BİN 500 CEVİZ AĞACI DİKTİM"

        İzmir Hava Radar Mevzi Komutanlığı'ndan emekli olmadan önce bölgede yapılan Özel Ağaçlandırma Projesi'ni duyduğunu dile getiren Koyuncu, emekli olduktan sonra 2009 yılında yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine bin 500 ağaca ağacın dikimine başladığını söyledi.

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        Koyuncu, "O günden bugüne sürekli ağaçların büyümesi, gelişmesiyle ilgili çalışmaları yapıp, bu duruma getirebildim. Kiraladığımda arazi tamamen makilik, ağaç olmayan, bozuk bir orman arazisiydi. Dozerlerle araziyi ıslah ettim ve ekilebilecek bir yer haline getirdim. Bozuk orman arazisinden ağaçların olduğu ceviz ormanına dönüştü" diye konuştu.

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        "YILLIK ORTALAMA 10-15 TON ÜRÜN ALIYORUZ"

        2009 yılında ektiği fidanların ancak 2015 yılında ürün verdiğini dile getiren Koyuncu, "2015 yılına kadar ağaçlara sürekli baktım. 2015 yılından itibaren ürünlerini almaya başladım ve ancak o zaman aldığım ürün yavaş yavaş masraflarını karşıladı. Şu anda da ağaçlar 15 yaşında. Her ağaç, ortalama 15-20 kilo ceviz veriyor. Toplamda yıllık ortalama 10-15 ton ürün alıyoruz. Ceviz arazisinde Pedro, Yalova 4, Yavuz, Şebin, Yalova 1 ve Amerikan cevizi olmak üzere toplamda 6 çeşit ceviz üretiliyor.

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        Çoğunluğu Yalova 4 çeşidinden oluşuyor. Yalova 4 cevizinin özelliği aroması çok güzel. Yağ oranı yüksek. En güzel ceviz çeşidi diyebilirim" dedi. Emekli olduktan sonra çiftçiliğe yönelmek isteyenlere tavsiyelerde bulunan Koyuncu, "Bütün emekli olan insanların zamanlarını böyle yerlerde geçirmesini isterim. Çünkü bu işler zor ama ekonomiye, doğanın gelişimine büyük bir katkı sağlıyor. Ülkemizin ekonomisi için de büyük bir gelir kaynağı" diye konuştu.

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        #ceviz ormanı
        #İzmir
        #haberler
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