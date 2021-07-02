Bozulabilir gıda taşımacılığı koşulları iyileştirilecek

AA

Bozulabilir gıda maddelerinin taşıma koşulları iyileştirilecek, ticaretinin gelişimi teşvik edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Bozulabilir Gıda Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gıda nakliyesinde kullanılan araçların denetim kurallarını düzenlemek, ulusal ve uluslararası taşımacılıkta bozulabilir gıda maddesi taşıyan araç ile ekipmanın iyileştirilmesini ve yol kenarı denetimlerinin oluşturulmasını sağlamak "Türkiye'nin Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine ilişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" çerçevesinde önem taşıyor.

Yönetmelik, bozulabilir gıda maddelerinin taşınması sırasında bu maddelerin kalitelerinin korunabilmesi için taşındıkları ortamda tesis edilmesi gereken uyumlaştırılmış ve geliştirilmiş teknik şartları tayin eden Türkiye'nin de taraf olduğu "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma (ATP Anlaşması)" kapsamında hazırlandı.

ATP Anlaşması'nın gerektirdiği şartlar çoğunlukla izlenmesi gereken sıcaklık değerlerini ve taşımacılık esnasında kullanılacak donanımları kapsarken, yönetmelik bu koşulların iyileştirilmesi ve bozulabilir gıda maddeleri ticaretinin gelişiminin teşvik edilmesini amaçlıyor.

Yönetmelik, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.