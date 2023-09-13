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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BP'nin CEO'su Looney istifa etti - İş-Yaşam Haberleri

        BP'nin CEO'su Looney istifa etti

        İngiliz dev enerji şirketi BP'nin (British Petroleum) CEO'su Bernard Looney'nin görevinden istifa ettiği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:13
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        İngiliz devinin enerji CEO'su istifa etti
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        Önde gelen İngiliz enerji şirketi BP'nin (British Petrolium) CEO'su Bernard Looney'nin görevinden istifa ettiği açıklandı.

        BP'den yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında göreve gelen Looney'nin CEO görevinden istifa etmesi, geçmişte meslektaşlarıyla ilişkileri konusunda "şeffaf olmadığı için gerçekleşti. "Şirketin güçlü değerleri vardır ve Yönetim Kurulu, şirketteki herkesin bu değerlere uygun davranmasını bekler. Özellikle tüm liderlerden rol model olarak hareket etmeleri ve başkalarının güvenini kazanacak şekilde sağduyulu davranmaları beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

        Daha önce Looney'nin çalışanlarıyla olan ilişkilerine yönelik yapılan araştırmalarda BP, davranış kurallarına aykırı bir durum tespit edememişti. Ancak bu soruşturmalarda Looney'nin şeffaf davranmadığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni soruşturmalar da devam ediyor.

        BP'de Üst Finansal Yöneticisi olan Murray Auchincloss, geçici olarak şirketin CEO'su görevine atandı.

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        BP HİSSELERİ YÜZDE 1,3 ORANINDA DÜŞTÜ

        ABD'de işlem gören BP hisseleri açılış seansında yüzde 2,9'a varan oranlarda tırmandıktan sonra salı gününü yüzde 1,3 oranında düşüşle kapattı.

        Looney, daha önce BP'nin arama ve üretime odaklanan Upstream grubuna görev yaptıktan sonra 2020'de BP CEO'su olarak görevi devraldı. CEO olarak atandığında yönetim kurulu başkanı Heige Lund, fosil yatıklardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş döneminde BP'nin başına geçecek doğru seçim olduğu için yöneticiyi övdü.

        Şirketin en son üç aylık raporu petrol fiyatlarının 2022'den bu yana düşmesi nedeniyle kârda önemli bir kayıp olduğunu gösterdi. Ancak BP, kârını artırdı ve hisse geri alımına izin verdi.

        BP ayrıca bu yılın başlarında bazı emisyon azaltma hedeflerini geri çektikten sonra aktivistlerin ve hissedarların baskısıyla da karşı karşıya kaldı.

        Bernard Looney'nin yaptığı açıklamada, hedeflerdeki değişikliğin kısmen geçen yıl ortaya çıkan enerji güvenliği kaygılarından kaynaklandığını söyledi.

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