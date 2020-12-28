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BP Türkiye’nin ülke başkanlığı pozisyonuna Tümkan Işıltan atandı. Işıltan; BP’nin Türkiye’deki üst düzey temsilcisi olarak BP stratejilerinin hayata geçmesini sağlayacak ve şirketin Türkiye’deki tüm iş kolları adına dış ilişkilerinin yürütülmesini destekleyecek. Işıltan, yeni görevine 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayacak.

BP ailesine 2000 yılında finansal analist olarak katılan Işıltan, Türkiye ve Avrupa’da farklı pek çok görev üstlendi. Sırasıyla; performans müdürlüğü ve finans kontrolörlüğü, Akdeniz Bölgesi konsolidasyon ve raporlama müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi sadakat programları müdürlüğü, strateji direktörlüğü, finans direktörlüğü ve perakende operasyon direktörlüğü görevlerini icra etti.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Işıltan’ın, ABD’nin Boston şehrinde bulunan Suffolk Üniversitesi'nden finans ve satış, pazarlama alanında yüksek lisans derecesi bulunuyor. Işıltan evli ve iki çocuk babası.