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BP Türkiye’de üst düzey görev değişimi

BP Türkiye’nin yeni ülke başkanı Tümkan Işıltan oldu. Işıltan, 2017 yılından bu yana şirketin Türkiye Finans Direktörü ve Temmuz ayından bu yana ise Perakende Operasyonları Direktörü olarak görev yapıyordu. Işıltan'ın, yeni görevine 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayacağı öğrenildi

BP Türkiye’de üst düzey görev değişimi
HABERTURK.COM

BP Türkiye’nin ülke başkanlığı pozisyonuna Tümkan Işıltan'ın atandığı açılandı. Işıltan'ın BP'nin Türkiye’deki üst düzey temsilcisi olarak şirketin stratejilerinin hayata geçmesini sağlayacağı ve şirketin Türkiye’deki tüm iş kolları adına dış ilişkilerinin yürütülmesini destekleyeceği belirtildi

Işıltan, yeni görevine 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayacak.

Verile bilgiye göre, BP ailesine 2000 yılında finansal analist olarak katılan Işıltan, Türkiye ve Avrupa’da farklı pek çok görev üstlendi.

Sırasıyla, performans müdürlüğü ve finans kontrolörlüğü, Akdeniz Bölgesi konsolidasyon ve raporlama müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi sadakat programları müdürlüğü, strateji direktörlüğü, finans direktörlüğü ve perakende operasyon direktörlüğü görevlerini icra etti.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Işıltan’ın, ABD’nin Boston şehrinde bulunan Suffolk Üniversitesi'nden finans ve satış, pazarlama alanında yüksek lisans derecesi bulunuyor. Işıltan evli ve iki çocuk babası.

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