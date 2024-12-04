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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Brad Friedel HT Spor'da! - Beşiktaş Haberleri

        Brad Friedel HT Spor'da!

        Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde görevine son verilen yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, HT Spor'un canlı yayın konuğu oluyor. ABD'li futbol adamı, bugün saat 15.00'te Satır Arası programında merak edilenleri yanıtlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 12:41 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:41
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        Brad Friedel HT Spor'da!
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        Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, HT Spor'un konuğu olacak.

        Samet Aybaba'nın kendisi hakkındaki 'transfer komisyonu' iddialarına HT Spor ekranlarında cevap verecek olan ABD'li futbol insanı, siyah-beyazlı kulüpte son dönemde yaşanan süreci ve Hasan Arat'la arasında geçenleri de canlı yayında anlatacak.

        Brad Friedel'ın konuk olacağı Satır Arası programı, Deniz Birick'in moderatörlüğünde saat 15.00'te başlayacak.

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