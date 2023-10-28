Brad Pitt, Angelina Jolie'nin mesajlarını ifşa etti

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Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Şu anda ikilinin arasındaki en önemli sorun Fransa'da satın aldıkları Miraval Şatosu ve orada birlikte kurdukları alkollü içecek işiyle ilgili.