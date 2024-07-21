Brad Pitt, Angelina Jolie'nin zeytin dalını reddetti: Kendini kurban gibi gösteriyor
Brad Pitt, Fransa'daki Miraval Şatosu için yürüttükleri hukuk mücadelesini sonlandırması için kendisine zeytin dalı uzatan Angelina Jolie'yi reddetti. Pitt, eski eşini, 'kendini barış yanlısı biri ve kurban' olarak göstermekle suçladı
Brad Pitt, Angelina Jolie'nin Miraval Şatosu davası için kendisine uzattığı zeytin dalını geri çevirdi. Pitt, eski eşinin kendisini barış yanlısı biri olarak gösterdiğini söyleyerek açtığı davayı geri çekmeyi reddetti.
Brad Pitt, Angelina Jolie'nin kendisini 'kurban' olarak göstermeye çalıştığını söyleyerek açtığı davadan vazgeçmeme kararı aldı.
60 yaşındaki Pitt ile 49 yaşındaki Angelina Jolie, 2008'de satın aldıkları Fransız şarap imalathanesinin ortak mülkiyeti konusunda anlaşmazlık içinde. Pitt, eski eşine, kendi rızası olmadan şaraphanenin yarısını 67 milyon dolara bir Rus iş insanına sattığı için Ekim 2021'de dava açmıştı.
Daha sonra ikili, hukuk mücadelesinde önemli bir yer edinen gizlilik anlaşmaları konusunda sert bir tartışmaya girdi.
Angelina Jolie, Brad Pitt'ten kavgayı sonlandırmasını ve ailesinin iyileşmesini sağlamak için ona karşı açılan davayı geri çekmesini istedi.
Ancak Daily Mail gazetesine konuşan Brad Pitt'e yakın bir kaynak, Pitt'in davadan vazgeçme niyetinde olmadığını söyledi. Angelina Jolie'nin bu savunmayı ancak daha önce düşündüğü kadar güçlü bir iddiaya sahip olmadığını fark ettikten sonra yaptığını iddia etti.
Kaynak şunları söyledi: Brad bu davadan vazgeçmeyecek. Neden bıraksın ki? Bu çok standart bir iş anlaşmazlığıydı ancak ne yazık ki Angelina, sürekli olarak boşanma mahkemesine yönelik kişisel unsurları ortaya koydu. Angelina, sanki kendisi barışçıl biriymiş gibi ondan kavgaya son vermesini istiyor. Bu, kendini kurban olarak göstermekten başka bir şey değil. Bu, bir kavga değil. Sonuçta çocuklarına ait olacak mülkün satışıyla ilgili bir iş anlaşmazlığı. Bu çocukların mirasıydı ve o da bunu biliyor.
Kaynak ayrıca, "Artık elinde güçlü bir dava olmadığının farkına varıyor ve aynı zamanda mahkeme kararıyla parayı ödemek zorunda kalabileceğini de biliyor. Çok kişisel meseleleri bir iş davasına taşımak ona ters tepiyor. Davasındaki zayıflıkları ortaya çıkardı ve her iki taraf için de işleri karmaşık hale getirdi. Bunu yapmasına gerek yoktu" diye konuştu.
Konuyla ilgili konuşan bağımsız bir kaynak ise bunun basit bir iş anlaşmazlığı olduğunu iddia ederek şunları söyledi: Angelina'ya dava açan kişi Pitt ama yine de bir şekilde Angelina'nın onunla kavga ettiğini söylüyor. Ailelerini iyileştirmeye odaklanmaları gerektiğini söyleyen Angelina'ydı ve Pitt'in, kendisine yönelik amansız saldırılarına son vermesi gerektiğini söyleyen kişi oydu. Ama Pitt reddediyor.
Brad Pitt, Angelina Jolie'yi 2021'de Miraval Şatosu'ndaki yüzde 50'lik hissesini Rus oligark Yuri Shefler'e sattığında, kendisine ret hakkını vermeden üçüncü bir tarafa satış yapmama yönündeki satın alma anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı. Pitt, satışın geçersiz kılınmasını isterken, maddi tazminat da istedi ancak satış 5 Ekim 2021'de gerçekleşti.
Konuyla ilgili konuşan bir başka kaynak, bunun basit bir iş anlaşmazlığı olduğunu iddia ederek şunları söyledi: Angelina'ya dava açan kişi Pitt, ama yine de bir şekilde Angelina'nın onunla kavga ettiğini söyleyebileceğini düşünüyor. Ailelerini iyileştirmeye odaklanmaları gerektiğini söyleyen Angelina'ydı ve Pitt'in, kendisine yönelik amansız saldırılarına son vermesi gerektiğini söyleyen kişi oydu ama Pitt reddediyor.
Brad Pitt, Angelina Jolie'yi 2021'de Miraval Şatosu'ndaki yüzde 50'lik hissesini Rus oligark Yuri Shefler'e sattığında, kendisine ret hakkını vermeden üçüncü bir tarafa satış yapmama yönündeki satın alma anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı. Pitt, satışın geçersiz kılınmasını isterken, maddi tazminat da istedi ancak satış 5 Ekim 2021'de gerçekleşti.