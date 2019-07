Damien Chazelle'in listesinin başındaki isim Brad Pitt! Bugünlerde Tarantino'nun dokuzuncu filmi 'Once Upon A Time In Hollywood' ve merakla beklenen bilim-kurgu 'Ad Astra' ile beyazperdeye gelecek olan Brad Pitt'in Chazelle'e olumlu yanıt verdiği iddia ediliyor.